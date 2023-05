Valverde elude hablar sobre la continuidad de Raúl García: «No trato de hacer la función del director deportivo»

Ernesto Valverde no lo ha dudado ni un instante cuando se le ha cuestionado por la importancia del partido de este jueves ante Osasuna (El Sadar, 21.30 horas). «Vamos a jugar con un equipo que nos conoce bien, que conocemos bien y que nos ha castigado duro esta temporada. El fútbol te deja una posibilidad de revancha y ese momento ha llegado. La victoria les da mucho a ellos y mucho más a nosotros, que vamos por delante», ha afirmado el entrenador del Athletic en su comparecencia previa al duelo frente a los navarros, verdugos de los rojiblancos en las semifinales de la Copa del Rey.

El técnico, quien ha hecho un repaso a la actualidad del equipo, se ha referido también al estado de ánimo de Ander Herrera, que ante el Celta sufrió la sexta lesión muscular en lo que va de temporada. «Cuando hay una lesión de forma reiterada afecta mucho a los jugadores. Se trata de empezar a trabajar y recuperarte cuando antes. El otro día estaba mal y hoy está mejor. Pensamos que no es importante», ha tranquilizado Txingurri, quien cuenta además con otras cuatro bajas para el partido en El Sadar. No podrá contar con Yeray, Iñigo Martínez, Dani García y Morcillo. «No es momento de lamentarse sino de afrontar la situación como viene», ha recalcado para dejar claro que las ausencias no deben ser una excusa a la hora de buscar un triunfo vital en el estadio rojillo.

Silencio sobre Raúl García y Pallarès

El preparador rojiblanco eludió pronunciarse sobre el futuro deportivo de Raúl García, que acaba contrato y aún desconoce las intenciones del club cuando él quiere continuar. Valverde se excusó y dijo que «no trato de hacer la función del director deportivo». Cuando este periódico insistió en reclamarle una respuesta por su condición de técnico, zanjó: «El partido de Osasuna es muy importante». Tampoco quiso entrar en valoraciones sobre Álex Pallarès, quien dejará de ser el responsable del Bilbao Athletic tras el choque ante el Amorebieta. Preguntado por las críticas que dedicó al club por no intervenir en la mejoría de la plantilla y el posterior desarrollo de la situación, Txingurri guardó silencio. «No quiero entrar mucho en eso. No tengo nada que decir», ha despejado.

Ha dejado abierta la posibilidad de convocar a Junior Bita -«lo valoraremos luego»- y ha insistido en la importancia de impedir que los rojillos desplieguen su fútbol habitual, intenso y con mucho ritmo. «Ellos juegan a ser Osasuna y en eso son los mejores, pero nosotros debemos hacer que no tengan su mejor versión».