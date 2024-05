Valverde pone en valor la campaña: «Hubiéramos pagado por ser quintos»

Javier Ortiz de Lazcano Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 11 de mayo 2024, 23:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ernesto Valverde fue franco al concluir el partido. Su equipo estuvo por debajo de las expectativas. «La realidad es que no hemos jugado muy bien. No hemos tenido consistencia. Hemos empujado como siempre, pero nos ha faltado juego y un punto de consistencia. No voy a achacarlo a que estemos cansados. Hemos salvado un punto, pero no es suficiente para lo que queríamos», resaltó.

El entrenador abundó en su lamento. «No hemos tenido el control del partido. No teníamos el dominio del juego. A cada pérdida se colocaban muy cerca de nuestro área». Son ya tres partidos en casa con empate tras ganar la Copa, pero Valverde advierte que no se puede achacar a un desgaste mental o físico. El entrenador rojiblanco, en todo caso, quiso poner en valor la campaña de su equipo ahora que este empate deja la sensación de ser la despedida a la lucha por la Liga de Campeones. «Hace unos años hubiéramos pagado por ser quintos. Hubiéramos firmado al inicio de temporada estar ahora como estamos». Por primera vez en sus tres etapas en el Athletic, Valverde vio un partido desde una zona privada del campo tras su expulsión en Getafe. «Desde arriba se ve raro porque se ve todo, pero no se ve la dificultad del juego. Se ve todo demasiado claro. Prefiero estar abajo». Jagoba Arrasate estaba en la misma situación. El de Berriatua se fue al palco. «Estaba un poco escorado, casi al lado de los jugadores del Athletic. Es difícil mantener la compostura porque no te puedes mover».