Valverde y la posible marcha de Iñigo: «Debemos tener una plantilla competitiva»

Ernesto Valverde ha confirmado las bajas de Yeray Álvarez e Iñigo Martínez para el encuentro de este jueves frente al Betis. Del central de Ondarroa ha reconocido que «ayer no entrenó, con eso te digo casi todo. Me guardo una bala por si entro ahora y me da una sorpresa, pero me temo que no», ha dicho el técnico del Athletic.

En cuanto a Yeray, ha confirmado que «arrastra un problema de pubalgia desde hace tiempo y ha ido sosteniéndose a base de fisioterapia, de masajes, y ahora estamos en la fase final del campeonato y confío en que podamos contar con él en algún partido, porque no estamos sobrados de efectivos en esa parcela». Con respecto a Iker Muniain, ha confirmado que «espero que después de este partido podamos contar con él», con lo que Valverde apunta al partido contra el Villarreal como el del regreso del capitán rojiblanco. Además, se ha referido a la posible marcha de Iñigo Martínez al finalizar la temporada al no renovar su contrato con el Athletic, y ha afirmado que «si hay alguna marcha, tenemos que tener una plantilla competitiva» para la próxima temporada, dejando entrever que el club se reforzaría para paliar esa ausencia. Noticia Relacionada El Athletic se prepara para un futuro sin Iñigo Martínez. Así está su mercado de centrales Javier Ortiz de Lazcano