Valverde: «He cambiado a tres de golpe porque no podíamos seguir con la cabeza agachada»

Las cámaras de televisión, indiscretas, captaron a Ernesto Valverde sentado en el banquillo y con la mirada en el suelo cuando el partido estaba a punto de acabar. Parecía la imagen de la resignación. Ya ante los micrófonos, el técnico del Athletic admitió su malestar por la imagen dada en el debut liguero. «Lo que más me preocupa es que no hemos hecho un partido razonable. Por razonable quiero decir que no le hemos plantado cara al Real Madrid», lamentó el entrenador rojiblanco.

«La derrota ha sido justa. Han sido mejores y no hemos podido discutirles el encuentro», zanjó. Su equipo no había estado a la altura del Real Madrid. Y lo peor, había causado una pobre impresión en la primera parte. Por eso, el técnico hizo un triple cambio. Mandó a la ducha a Muniain, Unai Gómez y Nico Williams, y recurrió a Berenguer, Sancet y Guruzeta. El resultado no cambió, pero el Athletic sí elevó su nivel competitivo. Uno de los rojiblancos, Óscar de Marcos, admitió que no habían dado la talla en el primer periodo. «El entrenador nos podía haber cambiado a todos», aseguró.

Valverde explicó así el triple cambio: «Perdíamos mucho juego y así el Madrid nos metía atrás. Además, no llegábamos a zonas donde podíamos generar peligro». El conjunto rojiblanco estuvo «algo mejor», según el técnico, en la segunda mitad. «He cambiado a tres jugadores de golpe como si fuera un electroshock. No podíamos seguir con la cabeza agachada. Pero no lo hemos conseguido. La sensación no ha sido buena y hay que cambiarla», señaló.

El Athletic acabó mal la pasada temporada y no ha comenzado bien la actual. «En el segundo tiempo con dos goles en contra, hemos intentado engarcharnos al partido. Un gol nos hubiera dado el empuje del público. Pero ellos son técnicamente muy fuertes y técnicamente muy buenos. Han estado muy por encima de nosotros», reconoció antes de agradecer que casi 49.000 personas llenaran las gradas de San Mamés. «Ha habido un gran ambiente. Lamento no haberle dado una alegría a la afición», concluyó Valverde.