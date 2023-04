Valverde también protesta por los horarios: «No se puede poner un partido a las diez de la noche»

Frente al silencio de la junta directiva, las voces de protesta en el vestuario del Athletic por los horarios se suceden. Yeray Álvarez fue el primero en alzar la voz al considerar «inaceptable» jugar los dos próximos partidos en San Mamés ante Sevilla y Betis a las 22.00 horas un jueves, una decisión que restará público a San Mamés. «Es una putada, el fútbol es de los aficionados», lanzó central. Hoy Ernesto Valverde se ha unido a las quejas. «No se puede poner un partido a las diez de la noche», ha denunciado.

«El fútbol se está convirtiendo en la gallina de los huevos de oros que hay que explotar a tope y entiendo que se hace más para la gente que ve en casa los partidos por televisión que para los que van al campo», ha reflexionado el entrenador en Lezama.

Un partido a las 22.00 horas un día entre semana supone para los aficionados regresar a sus casas entre las 00.30 horas del viernes, los que vivan cerca del campo, o en torno a las 01.30 para los que estén a más distancia en Bizkaia. «No ya sólo desde un punto de vista del fútbol, también desde el social. No se puede poner un partido a las diez. No termino de verlo. Igual en verano porque hace mucho calor, pero ahora mismo... No me parece que desde un punto de vista social esté bien».

No sólo son los hinchas del Athletic los perjudicados por los horarios. El Athletic se jugará buena parte de sus opciones europeas ante el Betis el jueves 4 de mayo (22.00 horas). Los andaluces llegarán con cinco días de descanso porque la jornada anterior juegan en el campo del Barcelona el sábado 29 frente a los tres de los rojiblancos, que el lunes 1 de mayo visitan al Mallorca.

«Me parece mal (que tengan dos días más de descanso), qué voy a decir. Si fuera al revés, supongo que también se quejaría el Betis», ha indicado.

El entrenador recordó que en estas situaciones «todos los equipos miramos por nosotros mismos» y eso le permite a él darse cuenta de que «hay diferencias». No es la primera vez que sucede, recordó Valverde. Con la vuelta de Copa, Osasuna tuvo un día más para preparar el partido. «Nos gustaría ir a la competición y que fuera absolutamente igual para todos, pero tal y como están las cosas parece que es complicado», zanjó.

Al hablar del derbi de mañana, el técnico mantuvo que este partido es siempre «diferente y especial a los demás». Y puso un ejemplo: «Hasta el de pretemporada que jugamos en Barakaldo que era amistoso lo fue. Es así y es bueno para todos, sobre todo, si ambos equipos estamos en posiciones altas en la tabla. Son tres puntos, pero hay un componente emocional a controlar», indicó.

El entrenador esquivó señalar al sustituto del sancionado De Marcos. Preguntado por Yeray, dijo que se trataba de «una posibilidad», para a renglón seguido añadir que ahí puede alinear a otros centrales como Vivian o Paredes, a Balenziaga, que ya ha jugado mucho en esa posición en su carrera, Zarraga y, desde luego, al único lateral derecho en condiciones, Capa. Lekue, añadió, «tiene aún un tiempo de baja».