Valverde: «Queríamos una renovación rápida, que no se dilatara en el tiempo»

Ernesto Valverde se encontró con la propuesta de renovación de la junta directiva de Jon Uriarte en Navidad. Y, mes y medio más tarde, se anunció su continuidad hasta junio de 2024. El preparador rojiblanco confesó este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Atlético, que tenía claro que quería continuar en Bilbao, en el club de su vida. Y por eso su continuidad se cerró sin demasiadas vueltas. «Me lo propuso no hace mucho tiempo. Queríamos una cosa rápida, que no se dilatara en el tiempo. Estábamos más o menos de acuerdo en continuar y no ha habido problema por mi parte», lanzó el preparador del Athletic. Este acuerdo express, en cierta manera, es una forma de ofrecer estabilidad al vestuario, y evitar que las comparecencias tanto de Txingurri como del cualquier miembro de la plantilla girara en torno a su continuidad, igual que sucedió el pasado curso con Marcelino.

Noticia Relacionada El León belga irá de Bruselas a Pamplona para ver la Copa por televisión Javier Ortiz de Lazcano Su comparecencia giró en torno a su continuidad, la que le permitirá igualar en temporadas a Juan Urquizu, con ocho. Más seis cursos de jugador, Valverde puede decir que el Athletic es el club de su vida. «Sin duda alguna. Cuando se firman los contratos de los entrenadores siempre hay una declaración de intenciones. Los contratos se sabe cuando empiezan pero no cuando terminan. Es una declaración de intenciones. El club está contento con lo que hago, y yo estoy contento con lo que hago. Y a ver si con esta estabilidad podemos avanzar esta temporada y la siguiente también. Cumplir el contrato ya es un éxito». ¿Hacia dónde? En la Liga, hacia Europa. En la Copa, hacia el título. Quedan casi tres meses y medio de competición, y Valverde ya ha sellado su continuidad, sin que todavía se haya cumplido el objetivo marcado, de manera solemne, por el club en una rueda de prensa esta verano: acceder al Viejo Continente. Se le preguntó si le daba «vértigo» haber firmado antes de lograr esa meta. Dijo que no. «Me parece que se le da importancia a eso. Pero nosotros ya hablamos de esos objetivos, lo que queremos es estar en esas posiciones. Esa es nuestra ilusión, no creo que sea algo desmesurado que nos hace llevar mucho más allá. Y más o menos siempre hemos estado ahí», repasó un técnico que ha logrado meter en Europa al Athletic cinco de sus seis temporadas en Bilbao. Casi nada. De momento, Jon Uriarte ha cerrado la primera renovación de un pilar del equipo. Quedan más, por ejemplo, Iñigo Martínez, que no llegará al duelo de este domingo en Madrid. Y Raúl García, y de Marcos... Y Nico y Sancet. Txingurri no quiso ponerse en la piel de sus esos jugadores, él solo puede hablar por él mismo, y no quiso calibrar si su continuidad valdrá de espejo para esos integrantes de la plantilla. «No puedo hablar por los demás, solo por mí. Hay jugadores importantes que a todos nos gustaría que continuaran. No es una cosa que nos compete, no estamos pensando en ello», analizó en preparador que sonrió cuando se le preguntó si se siente querido en el Athletic. «Siempre he sentido muy respetado. El Athletic es un club volcado en la cuestión deportiva, todo el mundo está para ayudar, la gente quería que viniera. Pero luego hay que sacar los resultados, eso es lo que nos estresa a todos, especialmente al entrenador».

Temas

Athletic