Valverde quita presión: «Cuando no tienes nada, no hay nada que perder»

Ernesto Valverde ha salido a la sala de prensa de La Cartuja con una idea clara, la de quitar presión a sus jugadores. «Estoy tranquilo», ha remarcado, aunque ha dejado claro que «sé lo que significa este partido para el club y para todos nosotros».

El Mallorca se siente cómodo en el papel de víctima mientras el Athletic no disfruta de su condición de claro favorito. «Somos un equipo que ha jugado cinco finales en el siglo XXI y ha perdido las cinco. No tenemos nada que perder. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder», ha reflexionado.

Y, ya lanzado, ha dejado claro que él no se ve como principal aspirante. «No sé si en una final se puede hablar de víctimas o favoritos, pero teniendo en cuenta los equipos que llegamos, que los partidos en los que hemos jugado han sido igualados salvo el último (tres empates antes del 4-0 de San Mamés), nos da igual lo que se considere desde fuera. Cuando empiece el balón a rodar esto no significa nada, hay que pelearlo en el campo», ha advertido.

Las opciones de título pasan porque el suyo sea un equipo reconocible. No como lo que sucedió en el Bernabéu en la anterior jornada de Liga en la que fue el Athletic menos Athletic de la campaña. «En una final hay tiempo para todo. Está claro que tenemos un estilo de juego que queremos plasmar en el campo».

El Mallorca, advierte, hará lo mismo, lo que anticipa un equipo que se agrupe atrás con dos líneas de cinco y deje un punta arriba a la espera de cazar una contra. «Es un equipo correoso que intenta hacer largos los partidos y lo consigue. Es muy peligroso en estrategia y en presión alta hombre a hombre... Nosotros debemos hacer nuestro juego teniendo en cuenta cuestiones del rival».