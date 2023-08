Valverde a Sancet tras la roja: «Hay que aguantar el tirón»

Ernesto Valverde tiene motivos para estar satisfecho. Osasuna fue su verdugo la pasada campaña. En cuatro partidos sólo le hizo un gol. Anoche los suyos anotaron dos. El Athletic firmó una gran primera parte en Pamplona y un ejercicio de entereza en la segunda: «Sabíamos que iba a ser un partido duro. Hemos llegado y hemos concedido poco en la primera parte. En la segunda parte el partido el duelo se ha roto con la expulsión de Sancet».

Las dos amarillas que vio el navarro sirvieron a Valverde para dejar claro que su jugador cometió un error y que debe reflexionar sobre lo sucedido. «Son cosas que ha de ir mejorando. Hay que aguantar el tirón. Los dos jugadores implicados han visto una amarilla, pero la nuestra ha sido mucho más cara porque nos hemos quedado con uno menos».

Hubo otra roja al final. La vio Chimy Ávila tras una durísima entrada sobre Berenguer. Valverde no quiso arremeter contra el atacante rojillo. «No lo voy a valorar. Las dos rojas del partido son perfectamente evitables. Seguro que Chimy estará ahora arrepintiéndose de lo que ha hecho».

Jagoba Arrasate sí fue duro con su jugador. «No es la primera vez ni la segunda. Quiero pedir perdón al Athletic porque esto no es Osasuna. La entrada no tiene sentido. No quiero hablar hoy de ella. Es mejor hacerlo mañana».

«Era fundamental»

El entrenador rojiblanco dio muchísima importancia al triunfo de los suyos, más en este contexto en el que su equipo llegaba de una derrota y una pobre imagen ante el Real Madrid. «Este partido era fundamental para nosotros. Sé que es la segunda jornada, pero a nadie le gusta verse con cero puntos. Era fundamental reencontrarnos con nosotros mismos».

El técnico se detuvo a analizar el partido de Unai Simón. «Ha estado al nivel que queremos. Ha sido un baluarte. Ha estado genial. Tener dos porteros de este nivel es muy importante», elogió. «Es un porterazo», se sinceró el exrojiblanco Aitor Fernández, ocupante anoche de la portería navarra.