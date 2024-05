Valverde sigue sin dar pistas sobre su futuro pero dice que «mi prioridad siempre ha sido el Athletic»

Si hace una semana lanzó un contundente «no tengo nada que decir» al ser cuestionado sobre su continuidad al frente del banquillo del Athletic, este viernes Ernesto Valverde ha ido un paso más allá al afirmar que «mi prioridad siempre ha sido el Athletic», unas palabras que invitan al optimismo en una afición impaciente por el futuro del entrenador que ha conseguido la ansiada Copa y devuelto al club a competiciones europeas. Eso sí, Txingurri ha dejado claro que en estos momentos no hay «nada» decidido y que lleva «tranquilamente» los rumores.

El de Viandar de la Vera ha comparecido en la sala de prensa de Lezama antes de enfrentarse a Osasuna en San Mamés, partido que lo verá desde la grada al cumplir el primero de los dos partidos de sanción tras ver la roja la pasada jornada en Getafe. «Estaré incómodo, pero si te expulsan es por algo. La perspectiva desde luego será mejor, yo me agacho muchas veces para no ver nada», ha bromeado ante una situación inédita, ya que es la primera vez que no podrá sentarse en el banquillo de La Catedral por cuestión disciplinaria.

Tampoco estarán disponibles hasta cinco jugadores. Por lesión son tres: Galarreta y Sancet -ambos se perdieron el último compromiso- no superan sus problemas musculares en el muslo y se les suma la baja de Gorka Guruzeta, operado el lunes de apendicitis y que, según Valverde, tiene muy difícil volver a vestirse de corto en lo que resta de campaña: «Ya salió del hospital. Está bien en apariencia, pero no conviene pegarle un puñetazo. He hablado con los médicos. Tenemos en una semana tres partidos, no es plan de arriesgar y es un absurdo. No va a estar disponible».

Por sanción, como Txingurri, no podrán estar dos de los tres centrales de la plantilla: Yeray y Paredes, que vieron la roja directa y doble amarilla en el Coliseum. ¿Y quién acompañará a Vivian? Beñat Prados, que ya ocupó la demarcación en los minutos finales ante el Getafe, es una «posibilidad», pero «tenemos otras como Egiluz (canterano), un central específico aunque sale de una lesión, Yuri, incluso Lekue... O algún otro centrocampista. Algo tendremos que inventar», ha explicado el técnico.

El duelo ante el conjunto navarro coincide con el tributo que recibirá Raúl García y dos días antes del acto de despedida de Iker Muniain, pero Valverde no cree que vaya a desviar el foco de la importancia de conseguir los tres puntos: «Es una situación que no nos tiene que distraer y no nos va a distraer. Una cosa no quita la otra. Si ellos tienen que participar lo harán con toda la carga emocional que supone y sobre todo con la presión de que nos estamos jugando el cuarto puesto y tratar de distanciarnos del sexto».

Palabras hacia Gurpegui

Y aunque Osasuna «no está en buen momento», con seis derrotas en siete partidos, «es un derbi que nos costó mucho el año pasado. No les conseguimos ganar en San Mamés, entrar a la final...». Por eso queremos «ganar de una vez, el partido tiene una parte emocional que tenemos que saber jugarla». En esta línea, Txingurri se ha deshecho en elogios hacia Jagoba Arrasate, que como él tampoco podrá sentarse en el banquillo al cumplir sanción en el que será su último derbi antes de dejar el club rojillo. «Lleva una trayectoria extraordinaria. Vaya donde vaya seguro que lo hace bien porque es un buen entrenador y se lo merece».

Valverde también ha tenido palabras de cariño hacia José Luis Mendilibar, que ha dirigido al Olympiakos -«mi equipo después del Athletic»- hacia su primer final europea. «Es increíble, algo que llevan persiguiendo años... Los griegos son orgullosos y quieren que les vean, encima de esa manera tan brillante... Me alegro mucho por él y por la afición. El año pasado ganó la Europa League (con el Sevilla, antes de ser destituido), este año a por la Conference... Ya solo le falta la Champions», ha dicho con una gran sonrisa al referirse al técnico de Zaldibar.

No ha sido el último técnico por el que ha sido cuestionado. El nombre de Carlos Gurpegui, que anunció su marcha del Athletic tras ascender al filial a Primera Federación, también ha salido. «Tengo relación con 'Gurpe' desde hace años, he hablado mucho con él y era una opción que podía darse. Pensaba que tenía que apartarse del fútbol después de tantos años involucrado y ha dado ese paso, que no sé si será definitivo. Tenía ganas de hacerlo por responsabilidad familiar, hay que respetarlo. Ha sido una campaña extraordinaria y le deseo lo mejor».