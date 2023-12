Valverde sobre la renovación de Nico: «Es importante para la tranquilidad del club y por lo que proyecta»

El partido de mañana sábado (16.15) en San Mamés ha pasado a un segundo plano este viernes en la rueda de prensa de Ernesto Valverde tras el último entrenamiento previo al choque. La atención ha estado centrada lógicamente en la renovación de Nico Williams, que se ha hecho pública a primera hora de la mañana. El técnico de Viandar de la Vera ha calificado la noticia de «importante para la tranquilidad del club».

La continuidad del extremo hasta 2027 se enmarca en el deseo del Ibaigane de que « estos jugadores jóvenes puedan seguir durante tiempo con nosotros. Al igual que con Sancet es importante para ellos y para la tranquilidad del club y lo que pueden proyectar», destacó. Incidiendo en esa línea aseguró que tanto la ampliación del contrato del centrocampista primero como ahora la de Nico, además de a nivel deportivo por lo que aportan en el campo, también son estratégicas «porque transmiten al resto de jugadores que creen en el Athletic», recalcó.

Pese a los cantos de sirena por parte de muchos clubes europeos para intentar fichar al menor de los Williams y el temor de la afición a que pudiera optar por un cambio de aires, el técnico rojiblanco señaló que ha vivido el proceso de negociación «más tranquilo que el entorno». Ese optimismo venía del hecho de que «he hablado varias veces con el jugador. Pensaba que iba a renovar y afortunadamente para todos así ha sido», apuntó.

Cuestionado si había comenzado a hablar también con directiva de una ampliación de su contrato –el anterior acuerdo hasta junio de 2024 se hizo público en febrero pasado–, Valverde zanjó el tema con un «no hay nada de momento». En lo que respecta al capítulo deportivo, el técnico por fin podrá contar para el choque de este sábado con Yuri Berchiche que se ha perdido cinco encuentros desde que se resintió de su lesión en el peroné ante el Barcelona en el Olímpico. «Ha completado todos los entrenamientos y es una buena noticia que esté de vuelta», adelantó, aunque no quiso aclarar si se encuentra para salir de inicio.

«Ya veremos, pero tendrá que ir entrando. Tanto Lekue como Imanol están bien. Hay que ganarse el puesto», lanzó. Dani García y Yeray, por tanto, serán las únicas bajas en una convocatoria ante el Rayo en la que ha entrado finalmente Adu Ares tras recuperarse de sus molestias en la rodilla.

Valverde considera al cuadro franquirojo «peligro». Sus números, de hecho, demuestran que es uno de los mejores equipos de la Liga a domicilio. Los de Francisco sólo han perdido un partido fuera y de las cuatro victorias que suma en su casillero tres las ha cosechado en campo contrario. Sin embargo «tenemos que pensar en hacernos fuertes en San Mamés y desde el punto de vista defensivo tener mayor control», remarcó. Prohibido repetir los errores del choque ante el Celta, previo al parón.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Iñaki Williams y su más que probable marcha en enero a disputar la Copa África con Ghana. El delantero rojiblanco podría perderse en el peor de los casos hasta diez partidos entre Liga –incluido el choque del día 4 de enero contra el Sevilla– y Copa. Valverde no quiso entrar a analizar el asunto. «No es el momento de pensar en eso quedan cuatro partidos de Liga y uno de Copa y queremos terminar bien el año», enfatizó. El de Viandar de la Vera, sin embargo, sí adelantó que «no me he planteado» la posibilidad de repescar a Martón, jugador cedido al Mirandés y que está marcando goles.