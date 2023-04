«Raúl lo está jugando todo», dice Valverde cuando se le pregunta sobre su renovación

Óscar de Marcos y Raúl García fueron este miércoles dos de los protagonitas de la rueda de prensa de Ernesto Valverde en la previa del partido contra el Sevilla. Sobre el lateral, afirmó que él ya sabe «lo que pienso» sobre su continuidad, y sobre el navarro ha recordado que está jugando «todo». Ambos terminan contrato este verano.

Hace dos meses y medio, el atacante navarro se sentó en la sala de prensa de Lezama y fue contundente sobre su futuro. Dejó claro que deseaba seguir en Bilbao, pero que aquel 7 de febrero todavía no contaba con una oferta de renovación por parte de la entidad presidida por Jon Uriarte. «Me siento fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel. Me siento bien para seguir. Me siento feliz aquí. Estoy muy agradecido al club y sobre todo a la afición. No me planteo otras cosas porque quiero estar centrado al cien por cien aquí», lanzó Raúl García que aseguró entonces que no se sentía preocupado por su situación contractual. No obstante, lanzó dos mensajes de calado al club. «Me gusta tener el futuro claro, saber un poco por dónde puedo ir», afirmó en primer lugar. «A todos -aseveró más tarde- nos gusta tener una idea de futuro, de lo que va a suceder. Son dos partes las que tienen que ir decidiendo este tipo de cosas».

Raúl García llegó al Athletic en el verano de 2015 con Ernesto Valverde como entrenador. Desde entonces, ha disputado 331 encuentros en ocho temporadas, con 83 goles anotados. Su última celebración se produjo a finales de febrero, en la derrota sufrida por la escuadra vizcaína frente al Girona en San Mamés.

Mientras tanto, De Marcos aseguró el pasado sábado, después del partido contra el Almería, que tenía «dudas» sobre su futuro. El alavés termina contrato el 30 de junio y todavía no sabe qué hacer. «No son sólo las piernas o el estado físico. El estado anímico también es muy importante y hay que valorar el momento. Pongo todo encima de la mesa y tomaré luego una decisión», indicó el lateral derecho.

Y este martes, Iñigo Lekue, uno de sus mejores amigos en el vestuario, sin quererlo puso más incertidumbre sobre la continuidad de un futbolista que suma 14 temporadas en el primer equipo. «Es un tema bastante complicado. En esta vida, nada ni nadie somos eternos, ni mucho menos en el fútbol. De Marcos lo sabe y por esto tiene dudas. Y por eso lo manifestó así. Como compañeros y buenos amigos llevamos tiempo hablando de su situación, casi todos los días. Lo único que puedo hacer es respetar su silencio hasta ahora, su tiempo, su decisión», subrayó el polivalente lateral vizcaíno, que renovó el pasado domingo hasta 2025.