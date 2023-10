Valverde sobre la suplencia de Muniain: «Tomo las mejores decisiones para el equipo»

Iker Muniain (Pamplona, 30 años) es el futbolista número 16 en minutos disputados esta temporada en la plantilla del Athletic. El promedio del capitán sobre el césped es de poco más de media hora por encuentro y el pasado domingo, en un partido en el que la formación bilbaína compitió de tú a tú contra el Barcelona, se quedó sin pisar el césped de Montjuic. A Ernesto Valverde se le cuestionó este viernes por qué apostó por primera vez este curso por Adu Ares contra la escuadra culé y, al mismo tiempo, la razón por la que el navarro, en su último año de contrato, «está jugando tan poco».

«Está bien que me preguntéis. Hay uno que tiene que tomar las decisiones que soy yo. Y como les veo entrenar cada día, veo a todos los jugadores y veo cómo está uno con respecto a los demás, y los demás con respecto a uno, pues tengo que decidir quiénes juegan. Entiendo la pregunta, pero la respuesta es que yo tomo las decisiones que creo que son las mejores para el equipo en función de la situación. Si jugó Adu es porque es muy fuerte y ellos tenían a Balde. No jugó Muniain porque entraron otros jugadores, no hay mucha respuesta a eso», lanzó el preparador del Athletic en la previa de la visita del Valencia mañana (18.30 horas).

Se trata de un encuentro que la escuadra vizcaína encara con moral después de su notable duelo contra el Barcelona. A pesar de que no se lograron los tres puntos, el bloque salió fortalecido. «Es un partido que nos puede ayudar de cara al futuro. El otro día estuvimos bien, es verdad que en el segundo tiempo nos faltó un poco de claridad. No conseguimos los puntos, pero es un partido que nos tiene que ayudar en muchos sentidos. Está claro que queremos que los contrarios siempre nos teman tanto en casa como fuera y que piensen que es difícil ganarnos», explicó el entrenador de un equipo al que asemejó con el cuadro ché, tres puntos por debajo en la tabla.

Afirmó, en este sentido, que «se parece mucho a nosotros. Es un equipo joven, que el año pasado tuvo una experiencia dura, que le costó salir hasta el final. Y viene con la lección aprendida. Son jugadores que se están asentando en Primera. Es un equipo que, con el tiempo, va a ir mejorando. Se parece un poco a nosotros, encara bien los partidos, tiene entusiasmo...», analizó para un duelo en el que recupera una pieza importante.

Sin Herrera y Yuri, conVesga

Volverá Vesga, ausente desde el derbi con la Real por un golpe en las costillas. En cambio, no recupera a Herrera ni a Yuri, lesionados en Montjuic .No obstante, el preparador mandó un mensaje de tranquilidad sobre el centrocampista y el lateral izquierdo. «Está cada vez con menos dolor y esperamos que en un plazo corto de tiempo pueda estar con nosotros», dijo sobre el guipuzcoano. «El caso de Ander, pensamos que no ha sido nada muy importante. Él se conoce, esperamos que sea poco tiempo». Y entiende que Julen Agirrezabala entrará en la lista que se ofrecerá hoy pese a su corte en un párpado.