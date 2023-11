Valverde sobre Villalibre: «Solo se puede poner a once. Si se pusieran más tendría más posibilidades»

José Félix Cachorro Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ernesto Valverde ha sorprendido este sábado con una curiosa respuesta a la pregunta de por qué Villalibre había contado con tan pocos minutos en el encuentro de Copa contra el Rubí. «Es culpa de los ingleses, que inventaron el fútbol y solo pusieron once. Si pusieran más tendría más posibilidades, pero no puedo hacer otra cosa. Al final tienes que optar por once jugadores. Cuando optas por once siempre hay alguno que se queda fuera», ha señalado durante la rueda de prensa previa al partido del Villareal que los rojiblancos disputan este domingo (18.30 horas).

El de Viandar de la Vera, sin embargo, ha reconocido que Adu Ares «dio un paso adelante» en ese encuentro. «Esos partidos hay que ganarlos, hay que jugar en un campo que era una pista de patinaje. Siempre le pido que sea vertical, que termine las jugadas, que se meta en el área, que entre en situaciones de tiro... hizo dos goles», ha subrayado. Respecto al próximo compromiso liguero, el cuerpo técnico valorará esta tarde si Aitor Paredes, afectado por una «lumbalgia inespecífica», está en condiciones de poder viajar a Villarreal. «Tenemos que evaluar cómo va el entreno para ver la lista. (Paredes) Andaba con problemas durante la semana. Esperemos tanto a él como a Nico para que ver cómo se encuentran para poder entrar en la convocatoria», ha detallado. Aprovechar las ocasiones Valverde no se fía del mal momento del conjunto amarillo y advierte de que «estamos sobre aviso de lo que son capaces». El año pasado fue un partido malo para rojiblancos, «superaron nuestras líneas y nos hicieron cinco goles. Fue un partido muy difícil. Esta temporada no han empezado bien, pero lo normal es que este equipo vaya hacia arriba por la calidad de sus jugadores. Siempre ha sido complicado ir a jugar a su campo», ha añadido. Para ganar en el estadio del Villarreal, el Athletic deberá aprovechar las ocasiones que genere y quiere que sus jugadores vayan aumentando poco a poco su capacidad productiva. «Vamos a ver si podemos volver a la senda de aprovechar nuestras ocasiones, de generar todavía más para que podamos convertir, sobre todo a la hora de terminar nuestras jugadas. Llegamos muy bien a determinadas zonas, pero luego hay que ser más concreto, eso es lo que nos falta... En el momento culminante es donde hay que acertar con el pase, donde hay que terminar la jugada y hay situaciones que a veces nos cuestan». Txingurri también alerta del equilibrio existente en la Primera División y de la capacidad de todos los rivales de ganar encuentros. Sobre si el Villarreal es un rival directo en la clasificación, el técnico apunta que «todos los que están alrededor de nosotros son rivales directos. En esta liga no hay que descuidarse porque siempre hay muchísima igualdad. Cualquiera te puede ganar y a cualquiera le puedes ganar salvo equipos que están más arriba, que siempre es un poco más complicado, pero también les puedes ganar».