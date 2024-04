Valverde no tira la toalla: «Quedan cinco partidos y tenemos que pelear, no está todo dicho» El técnico admite que la derrota es un «paso atrás», pero recalca que el Athletic luchará «hasta el final» por la cuarta plaza

Ernesto Valverde se niega a sacar la bandera blanca a falta de un mes para la conclusión del campeonato. El entrenador del Athletic no piensa entregar la cuchara hasta que las matemáticas le digan que ya no queda nada en el plato de la Champions. «Hay Liga por delante. Quedan cinco partidos y tenemos que pelear hasta el final. No está todo dicho a pesar de la distancia que no queríamos tener a estas alturas», comentó el técnico nada más consumarse la derrota en el Metropolitano. Seis puntos separan ahora a los rojiblancos del Atlético a falta de 15 por disputarse, una brecha grande que los bilbaínos intentarán suturar de aquí a finales de mayo. Es un reto extremadamente complicado, aunque el equipo no renunciará a la búsqueda del milagro.

Txingurri reconoció que la derrota sufrida anoche constituye un claro «paso atrás» en las aspiraciones del Athletic de asaltar la cuarta plaza, aunque perseguirá los 15 puntos que quedan en juego. «Hay que seguir», aseveró el técnico, quien se niega a bajar el pistón y renunciar. «Siempre digo que hay que coger al rival que tienes por delante y evitar que te coja el de atrás». Los rojiblancos están a seis puntos del Atlético y sacan siete a la Real Sociedad, su principal perseguidor. La quinta plaza no corre peligro y la Europa League está en el bolsillo gracias al título de la Copa. Ahora queda apurar las opciones matemáticas de la Champions picando piedra hasta el final. El entrenador del Athletic explicó que su equipo dominó en el «primer tiempo» y que tuvo el «premio del empate. Era justo». Lo que les hizo saltar por los aires fue el gol de Correa. «Nos ha desequilibrado. Lo hemos intentado pero no ha sido posible». Lamentó en este sentido la naturaleza del segundo tanto atlético, que llegó tras un robo de balón a Sancet en el centro del campo. «Tenemos pérdidas que nos cuestan caro», reflexionó Valverde. «Nos ha hecho bastante daño», reiteró en referencia a la diana del delantero argentino. Pinchazo de Galarreta Txingurri reconoció que al Athletic le faltó «más fútbol y más juego» para sacar algo positivo del Metropolitano. «Concretar el dominio», añadió. Preguntado por el cambio de Ruiz de Galarreta y las molestias que sufría, el técnico aclaró que el eibarrés sintió un «pequeño pinchazo en el bíceps femoral. Vamos a valorarlo», explicó.

Temas

Athletic

fútbol