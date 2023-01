Mikel Merino, sonriente ayer en la grada de Zubieta. / F. de la Hera

Mikel Merino | Jugador de la Real «Por qué no vamos a ir a la Champions; es la Real más madura que he conocido» El máximo asistente del equipo cree que en los derbis no hay favorito y avisa que el Athletic está bien y siempre es «un rival muy duro de batir»