No existe confirmación oficial, tampoco se ha ofrecido parte médico sobre la lesión de Oihan Sancet, pero Marcelino García Toral se mostró ayer pesimista sobre la recuperación del navarro para que juegue en este esprint final de temporada. «Es posible (que se pueda alinear más este ejercicio). No sabemos si no va a poder actuar. No vemos un

Este contenido es exclusivo para suscriptores Accede sin límites a todo el contenido por solo 2€ cada mes durante 4 meses Me interesaOTRAS PROMOCIONES ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión