Vencedor se une a quienes piden que Marcelino renueve

Unai Vencedor se ha unido a las voces que salen desde el vestuario del Athletic favorables a la continuidad de Marcelino García Toral, que acaba contrato a final de curso. Unos días después de que Dani García se pronunciara el favor de la continuidad del asturiano, el mediocentro de Rekalde ha indicado que él «también» es partidario de su continuidad.

El centrocampista ha elogiado al técnico con quien es titular indiscutible. «Igual no me esperaba jugar tanto», ha admitido. «Ha sido el entrenador con el que me he formado en Primera. Debuté con Gaizka Garitano, al que le estoy muy agradecido, pero Marcelino me ha dado confianza y todos los matices que necesitaba. He ido aprendiendo. Le estoy muy agradecido», ha zanjado.