Vesga ve al Athletic «lleno de confianza» en la lucha por jugar en Europa

Mikel Vesga está convencido de las posibilidades europeas del Athletic. Las dos victorias consecutivas ante el Cádiz y Atlético y el rendimiento que ofreció el equipo en este último partido alimentan el optimismo y la ambición del centrocampista de Vitoria de cara al sprint final de cuatro partidos de Liga que afronta la plantilla rojiblanca, «El equipo está dando motivos y enchufando a la gente para creer que podemos entrar en Europa. La afición está con nosotros a muerte y nos hace salir desde el principio a morder, como sucedió ante el Atlético, y espero que sea esa versión la que se vea este sábado frente al Valencia», ha deseado.

El discurso de Vesga este mediodía en Lezama ha sonado a convencimiento y máxima ambición. Pese a que la derrota frente al Celta «nos hizo mucho daño», ha reconocido, no supuso que la plantilla bajara los brazos y cerrara la carrera por Europa. «Solo hay que ver cómo ha reaccionado» el Athletic, ha recordado. «No salió como queríamos pero me quedo con la reacción del equipo, queremos Europa y esos dos partidos siguientes han sido muy importantes para nosotros».

Colocarse a un punto de la séptima plaza que ocupa el Villarreal ha sido un rearme moral. «Un partido malo o no ganar nos complica mucho las cosas», ha reconocido. «Pero estamos dispuestos a sacar los partidos adelante». Y aunque los futbolistas saben que no tienen mucho margen de error están mentalizados para sacar sí o sí esos puntos».

Todo pasa por ganar el sábado al Valencia, primera de las cuatro paradas del Athletic en su camino hacia Europa. Un rival al que los rojiblancos conocen bien porque sufrieron en las semifinales de Copa la dificultad que entraña jugar contra el grupo de Bordalás. «Sabemos cómo juegan, harán un partido complicado y largo, así que tendremos que tener paciencia», ha admitido Vesga, que no da pie a la revancha de la Copa «porque aquello debemos dejarlo de lado y centrarnos en lo que estamos peleando ahora».

El rojiblanco también se ha detenido en una valoración personal y ha reconocido que el encuentro del pasado sábado ante el Atlético fue uno de los mejores en su trayectoria como rojiblanco. «No se si la mejor versión, pero se vio un Vesga mucho mejor que en otros partidos y otros años. Ahora me tengo que centrar en que se repita esta versión y mejorar los registros», admite un futbolista que ha sido objetivo con su rendimiento. «Fue un inicio de temporada complicado para mi, y soy crítico porque no lo hacía bien cuando jugaba, pero trabajé duro para darle la vuelta a la situación y aprovechar mi oportunidad cuando llegara, creo que lo he hecho y que se está viendo a un mejor Mikel Vesga».