Vesga y Herrera son duda y aumentan los problemas de Valverde en el centro del campo

Los problemas en el centro del campo aumentan para Ernesto Valverde. A las bajas seguras el viernes ante el Almería (21.00 horas) de una pieza clave como Ruiz de Galarreta y de Nolaskoain se unieron ayer las dudas de Vesga y Herrera mientras se mantiene la incógnita de si Unai Gómez podrá reaparecer.

A estas horas, el centro del campo se le ha desmoronado a Valverde. Sólo tiene en condiciones a dos de sus seis medios, Dani García y Beñat Prados. En la recámara valora la opción de retrasar a Sancet, algo que hizo al inicio de la pasada campaña, un camino por el que dejó de transitar a los pocos partidos.

El Athletic dio a conocer antes del entrenamiento de ayer un parte médico en el que explicaba por qué no se iban a ejercitar unos minutos después Vesga y Herrera. El primero sufre una contusión torácica por un golpe que recibió en el pecho en la primera parte del partido de Vitoria. Jugó ante el Getafe, pero no ante la Real Sociedad porque las molestias se han ido agravando. Tiene dolor y ese tipo de golpe generan pequeñas contracturas que dificultan los movimientos.

Herrera padece una contusión en su pie derecho producto de una golpe con Mikel Merino en el derbi de San Sebastián. Su participación depende de la evolución. Si no se le inflama mucho, podría forzar e incluso jugar infiltrado porque además tiene la semana que viene de parón de Liga para recuperarse. A estas horas en el club se cree que hay más opciones de que juegue Herrera que Vesga.

La tercera duda es Unai Gómez, con una sobrecarga y que sigue sin entrenar con el grupo. No se descarta, en todo caso, que se incorpore a las sesiones hoy o mañana, lo que abriría la posibilidad de que al menos forme parte de la convocatoria.

Ruiz de Galarreta y Nolaskoain están descartados. Con el primero se confía en que regrese ante el Barcelona tras el parón liguero. El segundo ya se ejercita en el campo y avanza en su recuperación.

Por tanto, a 72 horas del partido de San Mamés en el que quiere cerrar la mala racha de resultados, Valverde sólo contó en la sesión de ayer con dos medioscentros específicos, Dani García y Beñat Prados.

«Me siento preparado»

El segundo de ellos compareció ante los medios en Lezama. Se comportó como un joven reflexivo y con las ideas claras. No estaba inquieto ante la posibilidad de ser titular por primera vez. Todo lo contrario. El joven llegado tras su cesión en el Mirandés tranquilizó a quienes no las tienen todas consigo. «Me siento preparado para estar en el once, aunque es el míster el que decide», indicó.

Si no recupera a Herrera ni Vesga, Valverde puede optar por retrasar la posición de Sancet. El entrenador arrancó su tercera temporada en el Athletic con el navarro como mediocentro y Muniain de mediopunta. Su idea era que jugarán los dos juntos, pero en la jornada diez Sancet comenzó a ser alineado detrás de los puntas y es el puesto con el que se ha quedado.

En previsión de quedarse en cuadro en el centro del campo el entrenador reclutó ayer para el entrenamiento del primer equipo a Mikel Jauregizar (Bermeo, 20 años), un brillante centrocampista del filial, en donde es el tercero en minutos jugados (421) y ha anotado un gol.

El entrenador le ha echado el ojo. El de ayer es el segundo entrenamiento en cinco días con la primera plantilla. Si la plaga de lesiones en el centro del campo no remite en las próximas horas tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria para el partido ante el Almería.