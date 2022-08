Valverde, sobre el 'caso Iñigo Martínez': «Ya veremos qué pasa. Estamos tranquilos»

«Estos derbis nunca son amistosos. Ha habido intensidad en todos los sentidos», resumió un satisfecho Ernesto Valverde sobre el césped de Lasesarre pocos minutos después de que su equipo se alzara con su segunda Euskal Herriko Txapela. «El equipo ha estado bien. Ellos son un gran conjunto y movían bien el balón. Cuando hemos presionado bien, hemos tenido nuestras opciones». Lo que más le agradó de los suyos fue «la intensidad y que siempre hemos tratado de llevar la iniciativa».

Pese a los buenos resultados de los partidos preparatorios -tres victorias, tres empates y una derrota-, Valverde no quiere hacerse ilusiones. «La pretemporada es el reino de la fantasía porque está todo bien. Si ganas es maravilloso y si pierdes, dices que estás en pruebas».

Yeray y Raúl García

La parte desagradable de la noche fue que Yeray y Raúl García se retiraron con molestias. El defensa «tenía algún problemilla, espero que sin importancia», y el atacante molestias en un soleo. «Vamos a ver cómo va, pero esperamos tener a ambos en el primer partido de Liga». También es optimista con el portero Unai Simón, con una tendinopatía en un hombro e inédito esta pretemporada. «Esperamos que llegue al primer partido. Somos optimistas», dijo el técnico.

Cauteloso como es, Valverde ni siquiera quiso cantar victoria por el rechazo de la junta directiva del Athletic a los 15 millones más cinco en variables que ha ofrecido el Barcelona por Iñigo Martínez. ¿Es el fin de la amenaza del club catalán?, le preguntó este periódico. «No lo sé. Ya veremos cómo va el mes. Lo vuelvo a decir, estamos tranquilos».

Zarraga brilló en Lasesarre. «Me siento muy a gusto. Me he soltado y estoy siendo el Oier que llegó al primer equipo», se alegró el centrocampista. Valverde no se quiso pronunciar sobre los cedidos, aunque, como ha adelantado este periódico, ya ha comunicado a Nico Serrano (Pamplona, 19 años, 17 partidos y un gol la pasada campaña) que es uno de ellos y que debe buscar un equipo de Segunda A. El lateral Álex Petxarroman es otro de los que saldrá en el último corte de su entrenador.

Numerosos clubes de Segunda A se han dirigido al Athletic y a Serrano para pedir su cesión. «Le quieren la mitad de los equipos de la categoría», ha indicado un director deportivo. El Mirandés dirigido por Joseba Etxeberria ha pedido su cesión. Serrano reflexiona sobre su destino. Lo que prioriza es tener minutos. El entrenador del cuadro de Anduva busca extremos. Los burgaleses también quieren a Petxarroman.