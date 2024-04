De Miami a Bilbao para ver la gabarra: «Lo volvería a hacer una y otra vez»

Bruno Vergara Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 16 de abril 2024, 18:38 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El amor por el Athletic no tiene límites. La afición rojiblanca así lo ha demostrado muchas veces. No hay impedimentos para un sentimiento tan fuerte por este equipo. Un ejemplo de ello es Rhojama Bruck, una joven que no dudó en coger un avión en Miami para ver la gabarra en Bilbao el pasado jueves. Un viaje de más de diez horas para permanecer en la capital vizcaína poco más de un día.

Rhojama nació en Venezuela, pero lleva más de 20 años en Miami. Su amor por el Athletic le viene de familia. Su madre era de Bilbao y otros parientes residen en la capital vizcaína. «En casa siempre hemos sido del Athletic», afirma esta joven en una entrevista a 'Bilbosport'.

Esta mujer siempre ha seguido al Athletic en la distancia. Gracias a la tecnología es más fácil, pero antes solo podía saber del cojunto rojiblanco «viendo los telediarios de TVE». «Ahora no me pierdo ni un partido», explica con entusiasmo.

Miami - La Gabarra - Miami 1ª parte 👏👏👏 pic.twitter.com/o5Jt4VrDcR — Bilbosport TB (@BilbosportTB) April 15, 2024

Ella y su marido pensaron en viajar a Sevilla para ver la final, pero no pudieron. Así que no les quedó otra que vivir el partido por televisión. Colocaron una bufanda en la ventana para crear algo de ambiente. Al día siguiente, cuando paseaba luciendo orgullosa su camiseta del Athletic, algunas personas pensaron que era del Atlético de Madrid.

Ese mismo domingo valoraron la idea de viajar hasta Bilbao para presenciar la gabarra. Él no pudo por motivos laborales, pero ella sí. Así que compró un billete. En la capital vizcaína le esperaba su familia, y acudieron a la zona del Guggenheim. «Estuvimos en la calle siete horas», relata.

Miami - La Gabarra - Miami 2ª parte ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/wuH3uq57YA — Bilbosport TB (@BilbosportTB) April 15, 2024

Una locura que «volvería a hacer una y otra vez. Es algo único en el mundo», concluye la mujer, que demuestra que el sentimiento por el Athletic no tiene límites.