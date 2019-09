Vicen Gómez ficha por un equipo de primera ucraniana Vicen Gómez, a la izquierda, con el presidente del Olimpik Vladislav Gelsin / Olimpik Con pasado en Lezama, el bilbaíno tratará de reflotar al Olimpik, último de su liga en seis partidos disputados JUANMA MALLO Lunes, 2 septiembre 2019, 19:21

Vicen Gómez (Bilbao, 47 años) es el nuevo entrenador del Olympik, equipo de Donetsk y colista de la primera división de Ucrania. Con amplia carrera en Lezama –14 años estuvo en la factoría rojiblanca con episodios en casi todos los equipos desde cadetes–, incluso fue técnico del Basconia, el bilbaíno encara un nuevo reto en su carrera. De hecho, cuenta con experiencia en la liga de este país, a donde se marchó en 2014. Entonces, firmó por el Dinamo de Kiev para hacerse cargo de las categorías inferiores, de los equipos Sub'19 y Sub'21. Pasó por el equipo absoluto del conjunto de la capital, como ayudante de Sergei Rebrov. Estuvo en Arabia Saudí, y había regresado al Dinamo, de donde le ha fichado el Olimpik, que ha empatado un duelo y perdido cinco de los disputados hasta ahora.

Comenzará a trabajar el jueves con su nuevo equipo. Y Vicen Gómez está exultante. «Estoy aquí porque es una oportunidad muy interesante para mí. Vi el gran deseo del presidente de invitarme a dirigir su gran amor por su club, que no podía dejar de interesarme. Estoy entusiasmado por ayudar al club a superar este periodo difícil. No puedo esperar para comenzar y conocer a los jugadores«.

El presidente, por su parte, le da la bienvenida. Esto dice Vladislav Gelsin sobre el vizcaíno. «Estuvimos negociando con Vicente antes del comienzo del campeonato y le queríamos contratar. Pero no pudimos contratarle entonces. No tuvimos tiempo para nada ... Ahora las 'estrellas convergieron': nos despedimos de Julio César, porque el equipo no dio un resultado, y Vicente, al mismo tiempo, dejó Dynamo. Le conocemos como un excelente especialista que conoce bien nuestro campeonato. Gómez se mostró excelente cuando trabajó con Sergei Rebrov en el Dinamo, cuando el equipo de Kiev rindió con éxito en la Liga de Campeones. Además, recibimos muchos halagos sobre Vicente y su trabajo por parte de nuestros empleados actuales, quienes trabajaron con él en el club de Kiev ».