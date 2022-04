Senna posa en el estadio de La Cerámica en abril con la bufanda conmemorativa del Villarreal-Arsenal de semifinal de la Champions. / villarreal cf

Marcos Senna | Director de relaciones institucionales del Villarreal «En el Villarreal nunca comeremos caviar, la clave del éxito es no hacer locuras» «Cuando veo un partido no echo de menos nada, incluso me da pereza pensar en los kilómetros que hacía cuando jugaba»