Fernando Amorebieta, el martes en el campo de Larrako, en Iurreta, momentos antes de comenzar a entrenar. / ignacio pérez

Fernando Amorebieta | Exjugador del Athletic «¿Vivir de las rentas? No, tener tanto tiempo libre no es bueno» «Cuando te vas del Athletic te encuentras con gente que no te hace el camino fácil», dice el excentral rojiblanco,ahora delantero en el Iurretako, de Regional