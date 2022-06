«Vuelvo mucho más hecho, mejor jugador y con confianza»

Iñigo Córdoba responde a la llamada de EL CORREO desde Tailandia. Eligió este país del sudeste asiático para pasar unos días de vacaciones, desconectar del fútbol y volver con las pilas cargadas. ¿Dónde? «Siempre he dicho que quiero triunfar en el Athletic», comenta el extremo después de completar una brillante temporada como cedido en el Go Ahead Eagles neerlandés. Este capítulo está cerrado y solo piensa en abrir el siguiente en rojo y blanco. Asegura que regresa más maduro y «mejor futbolista» del que fue antes de marchar.

- Hace unas semanas dejó Deventer y se despidió del Go Ahead Eagles. ¿Cómo calificaría su experiencia neerlandesa? ¿Qué nota le pondría?

- Un nueve. Un 10 no porque las cosas siempre pueden hacerse mejor. Me he llevado una experiencia muy gratificante. Futbolísticamente, he dado un salto. He hecho muchas cosas bien y me he sentido un jugador importante. Creo que he rendido a un muy buen nivel y desde el punto de vista personal ha sido un aprendizaje.

- En los 35 partidos con el Go Ahead Eagles ha hecho 12 goles y dado dos asistencias. ¿Qué le dicen estos números?

- Que he dado un paso adelante en la faceta ofensiva. Es algo que me ha faltado en los últimos años y me he puesto como objetivo. Me ha dado muchísima confianza -marcar goles-. Era uno de los objetivos que tenía cuando salí del Athletic: demostrar que soy un jugador ofensivo, que genero peligro y que soy importante. Porque eso es lo que soy, un jugador de ataque.

- ¿Ha marcado tantos goles porque por fin ha podido soltarse y hacer lo que hace un extremo, sin estar centrado principalmente en tareas defensivas?

- Es el rol que quiero tener, el rol de un jugador ofensivo. Atacar, generar peligro. Lo he hecho además desde diferentes posiciones, siendo polivalente.

- Ha jugado por la derecha, por la izquierda y hasta de delantero centro. ¿Vuelve mejor jugador de lo que era, más versátil, más completo, más hecho?

- Por supuesto. He salido a jugar al extranjero, a una liga inferior, pero ahí están los números. No son fáciles de hacer en ninguna categoría. La Eredivisie es una liga competitiva. Vuelvo mucho más hecho, mejor jugador y con una buena temporada que me da confianza.

- ¿Qué ha aprendido lejos de casa?

- Que se come muy mal en el extranjero (risas). No, ahora en serio: he madurado. Tengo 25 años y había vivido toda mi vida en Bilbao. Salir fuera y conocer a gente completamente diferente te saca de tu zona de confort. Quieras o no, tienes que sobrevivir. Maduras como futbolista y persona.

- El Go Ahead Eagles tuvo la opción de adquirirle en propiedad a cambio de tres millones, pero no se movió. ¿Fue usted el que exigió que no lo hiciera o era caro para ellos?

- Yo tenía claro desde el primer momento que mi objetivo era volver al Athletic. Quiero triunfar en el Athletic. Salí con esa intención, la de dar un paso adelante, volver más fuerte que nunca y hacerme con un hueco.

- No quería que los holandeses hicieran negocio con usted. Su prioridad era regresar a casa.

- Sí, sí, esa era mi prioridad. Salir, hacer una buena temporada, crecer como futbolista y regresar al Athletic. Es donde yo quiero estar.

- ¿Y qué va a pasar ahora?

- No lo sé. Veremos. Habrá que ver quién coge el mando en el Athletic. Está el río revuelto. Estoy tranquilo. Lo que estaba en mi mano lo he hecho y ahora toca esperar.

- Tiene otro año de contrato y el club la posibilidad de ampliárselo hasta 2025. ¿Por dónde van a ir los tiros?

- Sinceramente, no tengo ni idea. Ahora solo quiero prepararme lo mejor posible para la pretemporada. Esperaremos para ver quién coge el mando y nos pondremos en contacto con el club para valorar la situación. Ya se verá.

- Hay un proceso electoral en marcha, que dificulta todas las operaciones. ¿Esperará a ver lo que le dice el ganador o se moverá antes?

- Con un proceso electoral, las cosas son más complicadas. Si esto llega a ocurrir el pasado verano nos hubiéramos puesto en contacto con Aitor (Elizegi) y Rafa (Alkorta) y para un lado u otro se hubiese solucionado todo. Ahora la situación es diferente. No sé lo que pasará. Yo estoy fuera de este tema, mis agentes están en ello. Creo que esperarán. Cada uno tiene su papel y yo el mío lo he hecho. Solo me queda esperar.

- ¿Han hablado con alguno de los tres candidatos?

- No, de momento no ha habido contactos.

- Si al final se queda, por la derecha están Berenguer y Nico Williams; por la izquierda, Muniain, Serrano y vuelve Iñigo Vicente. Habría que pelear por un sitio.

- Claro, la plantilla del Athletic es muy competitiva. Tocaría hacerse con un hueco si tengo la posibilidad. Es mi objetivo. Hay muchos jugadores y todos luchamos por lo mismo. El míster tendrá que tomar decisiones.

- Tiene claro que su sitio está en el Athletic.

- Por supuesto. Desde pequeño mi sueño era jugar en el Athletic. Lo conseguí con 20 años y ahora voy a hacer todo lo que esté en mi mano para jugar ahí.

- Y si se va, ¿dónde le gustaría jugar? ¿En la Liga o fuera?

- No le haría ascos jugar en el extranjero. El primer paso es el más importante, el que más miedo te da, pero he salido y vivido experiencias. He visto que hay mundo, que se puede jugar fuera de España, desarrollarse como futbolista y persona. No tendría ningún problema, ni tampoco jugar en la Liga. Me resultaría atractivo. Se trataría de valorar las opciones y decidir. Ahora mismo soy 'open mind' (mente abierta).

- Vuelve a un Athletic que encadena cinco años fuera de Europa. ¿Es un fracaso?

- Ufff, no sé si es un fracaso. Fracaso son palabras mayores. En las últimas temporadas se han conseguido finales de Copa, de Supercopa y en la Liga se ha estado cerca de Europa. Ahora, en la última jornada con Garitano...

- No se olvida de aquel partido en Sevilla.

- No, encima estuve en el banquillo todo el partido. Y en el banquillo se sufre más. La Liga es muy exigente. Ves las competiciones europeas y los clubes españoles siempre están dando el callo, en la Champions, Europa League. Mire el año que han hecho el Madrid y el Villarreal.