Williams cumple lo prometido JORDI ALEMANY Marca su primer gol del curso, saca de quicio a la defensa de la Real, como dijo que haría, y ya es el futbolista en activo con más partidos seguidos (122) JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Sábado, 31 agosto 2019, 00:54

Williams ya lo avisó. «Me encanta marcar y sacar de quicio a los de la Real». Hizo las dos cosas. Promesa cumplida. El derbi ante los donostiarras le estimula mucho. Y su tempranero tanto fue además la recompensa al equipo que más en serio se tomó el clásico. Fue un duelo inesperado. El corazón era rojiblanco ante un grupo realista desnortado. Los números son demoledores: 15 remates del Athletic por dos de la Real, cuyo primer disparo fue en el 83. Los realistas estuvieron siempre a merced de los de Garitano, que les pasaron por encima y sólo sufrieron por la incertidumbre del VAR.

El atacante rojiblanco puso el picante a la salsa del derbi con unas declaraciones en las que, entre otras perlas, dijo que su club no tenía nada que envidiar nada a la Real. Que en todo caso debería ser al revés porque los rojiblancos juegan con gente de la casa. Este tipo de manifestaciones estimulan a los rivales, advirtieron algunos. A la directiva rojiblanca no la parecieron mal. Les agrada que sus jugadores se expresen sin el freno de mano echado.

El caso es que el más motivado por sus palabras fue el propio Williams. Su diana a la Real es la primera de la temporada. Fue el máximo goleador en pretemporada con cuatro tantos, pero le ha costado arrancar en la Liga. «Estoy tranquilo. Sé que es cuestión de rachas. Cada vez estoy más cerca del gol. Mis goles llegarán pronto», tranquilizó.

Otra profecía cumplida. La de este viernes es su tercera diana ante la Real, contra la que ha jugado diez partidos. Fue tras una jugada que el Athletic deberá patentar, un saque de banda con pared y asistencia de Capa, como ya sucedió ante el Barcelona.

Williams se volvió loco al celebrar el gol. Echó a correr, girando el cuerpo de un lado a otro y finalmente se lanzó al suelo mientras lanzaba un grito que le salía de dentro de su alma. «Está claro que para mí el de la Real no es un partido más», avisó el martes.

Si hay un jugador del que se puede decir que siempre está es Williams. El de este viernes supuso su 122 partido seguido en Liga. Está a la vuelta de la esquina de superar a Carmelo Cedrún, con 10 más. Sería una enorme gesta con el valor añadido que supone desplazar del primer puesto del podio a un portero. En el minuto 85 salió del campo en medio de una tremenda ovación. Dio paso a Aduriz, quien jugó su último derbi ante la Real Sociedad en San Mamés. Williams se sentó en el banquillo a disfrutar del triunfo y del ambientazo.

La segunda diana rojiblanca fue de Raúl García. Pieza clave en el arranque de campaña. Secó a De Jong ante el Barcelona, marcó en Getafe y sorprendió a Moyá con un zapatazo desde fuera del área en el que el portero realista pudo hacer más.

Es el sexto gol que marca a la Real, su segunda víctima predilecta tras el Celta (7). No hay nada que frene al navarro. Zaldua le hizo una durísima entrada a los 15 minutos. Se jugó la roja. García siguió en el campo. Cuando marcó se bajó la media y se retiró la espinillera. Una brecha que sangraba de manera abundante quedó al descubierto. «Ésta es la sensación que queríamos dar, de ser muy intensos, de constantes peligro y de apretar arriba. Cuando se trabaja bien, la recompensa llega», se felicitó Williams.

Además, se refirió a la polémica organizada a costa de sus declaraciones. «Se ha hablado mucho de lo que dije. No he querido ofender a nadie. así que me mantengo en los que dije, aunque si les ha molestado, me disculpo».

La noche sólo dejó a Williams un deseo por cumplir, que el Athletic duerma líder. «Siete puntos están bien. Hay que disfrutar el momento en el que estamos y volver con más fuerzas tras el parón».