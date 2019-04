Williams: «Garitano me dice que no me exprima del todo para aprovechar mi velocidad al final» «Es mejor guardar gasolina para cuando los rivales están cansados» destaca el atacante del Athletic JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lezama Lunes, 1 abril 2019, 14:58

Iñaki Williams vive su mejor campaña realizadora en Liga. El gol que logró en Girona es el noveno en esta competición, lo que supone su registro goleador más alto en este torneo desde su debut en diciembre de 2014. «Me gustaría meter más goles de los que meto y acertar más de cara a puerta, pero a base de insistir lo lograré», ha indicado en Lezama.

Una de las claves de su buen momento de forma, con goles en los dos últimos duelos a Atlético de Madrid y Girona, hay que situarlo en los consejos de Gaizka Garitano. El entrenador le dijo que abusaba de correr y que lo mejor era contenerse para hacerlo en los momentos clave y en el tramo final del duelo, con los rivales ya gastados.

«La experiencia hace que le vayas regulando. Es mejor no ir a por balones imposibles a los que no llegas y guardarte esa gasolina para los minutos finales y más con las características que tengo. Es mejor aprovechar la velocidad cuando el rival está cansado. Gaizka me dice que me guarde, que no me exprima del todo para aprovechar mi velocidad al final», ha indicado el atacante.

El jugador rojiblanco se ha reivindicado como delantero centro, «el puesto en el que más me gusta jugar». Eso sí, como ha sido alineado en tantas ocasiones como extremo derecho asume que «hay un debate» sobre su posición ideal. «Donde me siento cómodo es como delantero. Ahora tengo la suerte de poder hacer goles y de ayudar al equipo, aunque soy consciente de que las hostias llegarán cuando no los haga, je, je, y ahí se volverá a abrir el debate».

La palabra Europa ya está en la boca de los rojiblancos. Con 40 puntos, el objetivo de la permanencia marcado con la llegada al banquillo de Gaizka Garitano está cubierto. La lucha por el descenso ha dado paso a la pugna por las primeras plazas. La Liga Europa está a cuatro puntos y la de Campeones a seis.

«Tenemos que vaciarnos, que apretar los dientes. Confío muchísimo en este equipo. Hay que dar otro paso adelante. Se abren muchas puertas y lo debemos aprovechar. Estamos en dinámica muy buena, de menos a más y debemos aprovechar la corriente. Cuando comenzó la temporada, el objetivo era Europa. Ahora que está más cerca debemos ir a por ello» , ha reflexionado el bilbaíno.

Williams no tiene dudas. El Athletic estará en la pelea europea hasta el final. «Veo al equipo muy seguro. Somos conscientes de dónde venimos y de todo lo que hemos sufrido. Nos quedan nueve partidos de sufrir y trabajar. Con esas armas seguro que llegan grandes cosas. Nadie nos puede reprochar que no hemos trabajado. Seguiremos así con la mirada puesta en alcanzar grandes cosas, como es la Liga Europa».