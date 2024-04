Los Williams se revuelven contra el racismo en los campos de fútbol: «Hay que poner multas ejemplares»

Entre bromas, chistes y vaciles, también hubo tiempo para ponerse serios. Un problema tan grave y delicado como el racismo en los campos de fútbol tenía que tener presencia en la entrevista de este lunes de Iñaki y Nico Williams en 'La Resistencia'. «Es tristísimo, es lo peor que puede pasar en el fútbol», lamentó David Broncano.

Los dos jugadores del Athletic han sufrido en sus carnes esta lacra. La última, este mismo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El pequeño de los hermanos denunció haber escuchado sonidos de un mono tras anotar su gol. «Es una pena que pase esto en los campos de fútbol. Me hicieron el sonido del mono. Yo más que por mí, miro por los más indefensos. Soy futbolista y siempre lo he soñado ser, pero para los chavales que están más desprotegidos es peor», manifestó el delantero rojiblanco bajo la atenta mirada de su hermano y el comunicador gallego.

El club madrileño ha identificado al autor, que es socio y será expulsado de forma temporal. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Iñaki, por su parte, quiso apoyar a su hermano y reivindicar los valores reales que se transmiten en el fútbol, que en la mayoría de los casos están alejados de escenas tan vergonzosas como las vividas el sábado en el estadio 'colchonero'.

Hay que parar con el racismo. Dentro y fuera de los estadios. Da igual de qué equipo seas o si te gusta el fútbol o no, en esta pelea estamos todos.



«Somos referentes e ídolos para mucha gente. Yo no voy a un teatro y se me ocurre insultar a cualquier persona. Parece que en el fútbol todo está permitido y, en realidad, transmite valores mucho mejores que ir a desahogarse. El mayor ejemplo es intentar cortar esto de raíz y poner multas ejemplares y que no se permita». El público les dedicó un sonoro aplauso.