Williams tampoco jugará el partido contra el Cádiz

Después de 251 partidos seguidos en la Liga, Iñaki Williams se perdió el pasado domingo su primer encuentro desde abril de 2016. Fue en Vigo, por «una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha». Pues bien, tampoco participará este viernes en el encuentro contra el Cádiz, un duelo «vital», según admitió en la previa Ernesto Valverde. No ha entrenado el internacional con Ghana en toda la semana y, salvo sorpresa, no llegará a tiempo para pisar este viernes San Mamés. «Es bastante duda», admitió Txingurri a horas del primer choque de febrero, un duelo que espera que sea un «punto de inflexión» tras una racha de solo dos puntos en cinco jornadas.

Tampoco jugará Iñigo Martínez, que continúa con la fascitis plantar. Desde que se recuperó la competición tras el Mundial, el central de Ondarroa no ha jugado ni un segundo y, de momento, Valverde aceptó que tampoco sabe cuándo estará a su disposición. «No ha empezado con el grupo y estamos esperando que pueda incorporarse». Mientras tanto, en el apartado de dudas, aparece Alex Berenguer, que este miércoles sufrió una gastroenteritis. Este jueves, eso sí, llegó a Lezama para ejercitarse.

Y más allá de nombres, el Athletic persigue este viernes un objetivo. Destrozar una pésima racha que le ha apartado de los puestos de privilegio, esos que llevan a Europa. Valverde admitió que no se puede aplazar en el tiempo la reacción. «Es un partido importantísimo. Pensamos que tenemos que cortar esa dinámica en la que nos hemos metido. Queremos que sea un punto de inflexión en ese sentido. Además, es un corte en la competición, la segunda vuelta. Si queremos conseguir estar más adelante tenemos que sumar más puntos».

Eso sí, huyó de la palabra final, y más si se tiene en cuenta que el equipo bilbaíno aparece en el cuadro de los semifinalista de Copa. «Es vital para nosotros el romper» esta cadena de resultados, aportó Txingurri, que negó que la Copa despiste a su tropa del objetivo primordial, de la competición fundamental: la Liga. «No, no, para eso estamos aquí todo el día dando la matraca para centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. La Copa es una ilusión. Lo que nos dice dónde estamos y quién eres es la Liga. Este mes no hemos acertado», corroboró un técnico que no se quedó con «buena sensación» por cómo actuó el equipo en el segundo tiempo de Balaídos, donde sumó su tercera derrota consecutiva. «Nos duele perder, y eso tiene que ser así».

Intentar sorprendernos

Y apareció otro nombre propio, el de Villalibre, el único jugador que ha salido en el mercado de invierno, a pesar de que otros, como Morcillo y Capa, apenas cuentan. «Pensamos que le iba a venir bien jugar. Era una buena opción». Por cierto, se le cuestionó sobre su futuro, y tiró balones fuera. «Ahora mismo estoy bastante preocupado por ganar algún partido de la Liga», lanzó. Y el primero llega este viernes en Bilbao contra un Cádiz que se ha reforzado mucho en invierno y que no será el mismo de la primera vuelta, el que perdió 0-4 en su campo. «Espero un equipo que venga a intentar sorprendernos».