Williams vuelve a hacerse notar ante Bordalás: de las criticas a dos golazos

Iñaki Williams se hace notar cada vez que se mide a José Bordalás. Su enfrentamiento de la ida quedó marcado por la áspera polémica que protagonizaron el jugador del Athletic y el entrenador del Getafe. El duelo de vuelta será recordado por algo más deportivo, los dos golazos del rojiblanco.

Williams ha recogido un balón al borde del área en la banda izquierda del ataque rojiblanco. Lo ha controlado y ha buscado el segundo palo de Soria, a quien ha superado con un tiro raso. Ha sido una jugada con semejanzas a la que dio la última Supercopa al Athletic, aunque aquel disparo ante el Barcelona adquirió más altura. Ya en el segundo tiempo, al borde del minuto 50, volvió a marcar asistido por su hermano tras una gran jugada por la derecha.

Williams le tiene tomada la medida al Coliseum. Ya ha marcado cinco goles este campo, el que más después de San Mamés.

Williams se quejó en la ida del tiempo que perdió en San Mamés el Getafe de Bordalás. «Es cosa suya. Todos en Primera le tenemos calado y sabemos a qué juega su equipo. Es lícito, pero a muchos no nos gusta», atacó.

El entrenador no se quedó atrás en la respuesta. «Lo que ha dicho de mí Iñaki Williams son palabras oportunistas y fuera de lugar. Lo que debe decir es el insulto que me dijo, que eso sí fue grave». Bordalás contemporizó ayer. «Sinceramente, no me acuerdo de nada de lo que pasó en San Mamés».