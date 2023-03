Xavi: «Me sorprende el ambiente de hostilidad de San Mamés y me entristece»

A. Mateos Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Xavi, que ha jugado decenas de veces en San Mamés, salió ayer de Bilbao sorprendido. El actual entrenador del Barça no entendió la protesta organizada por parte de la afición del Athletic, y secundada por todo el estadio en el minuto 30, por el 'caso Negreira'. En rueda de prensa, el técnico apeló a la presunción de inocencia y se mostró apenado por lo vivido durante el partido: «Me sorprende el ambiente de hostilidad de San Mamés y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad».

Xavi quiso insistir en que la denuncia de la Fiscalía sobre los pagos al vicepresidente de los árbitros son solo acusaciones y tiró balones fuera: «Estamos juzgando antes de tiempo. Y me entristece. No tengo que añadir nada más. No hemos hablado en el vestuario, estamos por ganar. La gente se deja el campo. Lo otro es del club. Nos centramos en jugar al fútbol, somos profesionales».

IMAGEN EXCLUSIVA DE DAZN 📹



Así fue la lluvia de billetes en San Mamés con la que la afición del @AthleticClub protestó por todo lo sucedido con el Caso Negreira 💶💶#ElPostDeDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ijTiD5YF7q — DAZN España (@DAZN_ES) March 12, 2023

Pero la sombra de la sospecha volvió a aparecer anoche en San Mamés con un gol de Iñaki Williams que desde el VAR, y después Gil Manzano, entendieron como ilegal. «Son manos clarísimas de Muniain. Confiamos en el árbitro, nunca he tenido la sensación que hemos ganado por los árbitros. No he visto las manos, pensaba que era fuera de juego, que no era. He visto el monitor después, y sí, si eran manos», afirmó.

Pero el entrenador del Barça quiso dejar al margen rápidamente la polémica para centrarse en la «solvencia defensiva» de su equipo. Lo ha repetido tantas veces esta temporada al término de los partidos que parece un mantra. Xavi Hernández no oculta las dificultades que tiene el Barcelona para cerrar los partidos cuando se pone por delante -ha obtenido ya el triunfo en once ocasiones por 1-0, nueve en la Liga y dos en la Copa-, pero al mismo tiempo ensalza la fortaleza de su retaguardia, la menos goleada de la competición de la regularidad con sólo ocho tantos encajados. «Que ganemos tantas veces con ese resultado también significa que tenemos solvencia defensiva», declaró el técnico del Barça al término del partido en San Mamés. Una afirmación más que discutible porque los azulgrana defendieron mucho peor que en otras ocasiones y solo una actuación magistral de Ter Stegen les sostuvo en La Catedral.