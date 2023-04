Yeray se suma a las críticas por los partidos a las diez de la noche en casa: «No es aceptable» «Nos fastidia a nosotros y sobre todo a la gente que quizás no pueda ir», dice el futbolista del Athletic, que se siente «preparado» para jugar de lateral

Yeray Álvarez se sumó este miércoles a las críticas por los horarios que la Liga ha decretado para los encuentros del Athletic contra el Sevilla y el Betis, ambos en jueves, a las diez de la noche, y en San Mamés. El central de Barakaldo, como acostumbra, fue contundente. «Es una putada para todo el mundo. Que la gente quiera ir a ver a su equipo y nos pongan este tipo de horarios, nos fastidia a nosotros y sobre todo a la gente que quizá no pueda ir. El fútbol es de los aficionados y no nos viene bien a nadie. No es aceptable», lanzó el futbolista vizcaíno.

La patronal de Javier Tebas publicó el pasado lunes los horarios de las jornadas 31, 32 y 33. Y decidió que el Athletic disputara sus encuentros como local a las diez de la noche el jueves 27 de abril y el jueves 4 de mayo. Junto al Rayo Vallecano, es el único equipo de la Liga que afronta sus dos duelos como anfitrión en ese punto de inicio. De ahí, las críticas de las peñas y los hinchas, molestos porque ambos encuentros terminarán al borde de la medianoche y muchos no llegarán a casa hasta la 1 de la madrugada, con todo lo que conlleva cuando al día siguiente es laborable. «Me parece horrible. No se piensa para nada en el espectador ni en el aficionado. ¡Y menos en los niños! Solo tienen en cuenta el negocio», protesta este miércoles en EL CORREO Alfredo de Lucas, de la peña Garras Taldea, de Sestao. Noticia Relacionada Indignación en la afición por la disputa de dos partidos en San Mamés a las 10 de la noche Juanma Mallo Y Yeray se ha sumado al sentir de la afición rojiblanca en un momento tan importante para el equipo, cuando se está jugando acceder a Europa. Y la primera estación en este esprint final hacia el Viejo Continente se celebra este sábado en San Mamés contra la Real Sociedad (16.15 horas). Un encuentro en el que Ernesto Valverde tendrá que jugar con un lateral derecho que no será ninguno de los habituales ya que De Marcos está sancionado y Lekue lesionado. El baracaldés ya ha disputado un puñado de duelos en esta posición y dijo este miércoles que se siente «preparado» para ocupar ese lugar del campo. «Yo creo que es el entrenador el que va a decidir los once jugadores. Él mejor que nadie sabe quién va a jugar en esa posición. Lo que mejor venga al equipo. Si me toca jugar de lateral lo haré de la mejor manera posible. Un jugador lo que quiere es jugar y lo haré de la mejor manera posible», indicó el vizcaíno, que pidió «salir con todo» al césped La Catedral este sábado. Noticia Relacionada Unai Simón no entrena por una gripe y es duda para el derbi Juanma Mallo Porque viene un rival como la Real. Un contrincante que vive en la cuarta posición, con once puntos de renta sobre los bilbaínos y que ha ganado cuatro de sus últimos diez encuentros en San Mamés. «Cualquier partido en este Liga es complicado, cualquier equipo tiene sus armas. La Real viene haciendo una temporada muy buena. Sabemos de la dificultad que tiene jugar contra este tipo de equipos. Está claro que en un derbi en San Mamés hay que salir superpreparado, supermotivado...», demandó este futbolista que, en el partido de ida, sufrió la expulsión de su carrera. Ampliar Yeray, en la rueda de prensa de esta mañana. Athletic Club Aseguró que aquello está olvidado, y mantuvo que la pareció injusta la decisión del colegiado. Todo eso, por tanto, ha quedado atrás. Por ese pidió centrarse en el duelo de La Catedral. «Vamos a tener el apoyo de todos, y esa apoyo suma un jugador más», aplaudió la entrega de la afición. Por cierto, no quiso hablar de un puesto concreto como meta al final de la Liga. Tiró del «partido a partido». «Quedan bastantes puntos en juego. La mentalidad es quedar lo más arriba posible en la tabla. No nos vamos a poner un objetivo como sería la sexta, la séptima o la quinta plaza. Se nos dará mejor o peor, pero nuestra mentalidad es quedar lo más arriba posible», afirmó un futbolista que, contra el Getafe, sumó 200 duelos como rojiblanco. «Esto es un sueño. Es el trabajo, mucho tiempo, el entrenar todos los días con mis compañeros...», puso como claves de esta cifra que espera aumentar de manera considerable este futbolista de 28 años.