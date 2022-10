«No nos hemos sentido tan frustrados desde la final de Copa», admite Yeray

Yeray Álvarez juzgó con justicia y la dureza necesaria el simulacro de partido perpetrado anoche por el Athletic en el Camp Nou. No puso excusas ni tampoco se refugió en los lugares comunes para tratar de maquillar la desastrosa actuación de un equipo que no llegó a competir en ningún momento. Zarandeados una y otra vez por el Barça, los rojiblancos besaban la lona sin parar, incapaces de ponerse de pie ante un rival que a partir del 3-0 jugó andando. «No hemos sentido tanta frustración desde la final de Copa, justo contra el Barcelona», admitió el baracaldés. «Este partido ha sido muy parecido», dijo en referencia a aquel duelo por el título en La Cartuja que se resolvió también con un 4-0 y la misma sensación de impotencia.

Lejos de suavizar la derrota, el central llamó las cosas por su nombre. Nada de evasivas, con la verdad por delante. «Hemos intentado apretar arriba, pero nos hemos sentido superados, sobre todo en el primer tiempo. Llegaban con mucha facilidad y cuando el Barcelona te llega con tanta facilidad es difícil plantarle cara». Xavi sorprendió a Valverde con un mediocentro abierto a la banda derecha, Gavi, y montó un engranaje que el Athletic no supo leer. «Su sistema les daba más facilidades y no hemos sabido contrarrestarlo. Llegábamos tarde y mal», explicaba Yeray. «Nos quedábamos descubiertos en defensa –prosiguió–, prácticamente en el uno contra uno. Y ellos son jugadores de máximo nivel que con una ocasión les vale».

«Este partido no nos identifica»

De Marcos no dio una a derecha en su zona de influencia, Yuri era incapaz de frenar a Dembélé y Yeray e Iñigo Martínez, quien jugaba ante el equipo que coquetea con él desde hace años y no pudo enseñar su mejor fútbol, achicaban aguas sin conseguirlo. ¿Qué les dijo Valverde en el descanso? «Que siguiéramos y no nos paráramos. Teníamos 45 minutos para plantar cara al Barça. Lo hemos intentado y tampoco ha salido. Hay que hacer autocrítica y darle una vuelta a esto».

El Athletic lleva cuatro encuentros sin ganar y el defensa censuró la actuación ante los blaugrana. «Este partido no nos identifica, no nos sentimos identificas con cómo ha salido. Otros resultados –en alusión al Sevilla, Atlético y Getafe– no nos han acompañado, pero el juego fue bueno».