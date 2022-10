«No firmo acabar sextos la Liga», dice un ambicioso Yeray

Varias cámaras llegadas desde Barcelona esperan a que termine el entrenamiento del Athletic, que el domingo se enfrentará al Barça en el Camp Nou. Ernesto Valverde regresará al banquillo de su antiguo equipo, aunque esta vez como visitante. Las horas previas a este duelo despiertan siempre expectación. Ese cosquilleo. Yeray Álvarez le ha puesto voz a la ambición con la que acude la plantilla rojiblanca al feudo culé. «No firmo el sexto puesto (da acceso a competición europea) que tenemos ahora en la Liga. Tengo ganas de seguir ganando y haciendo disfrutar a la afición», ha declarado tras el entrenamiento en Lezama.

Está «totalmente recuperado» de las molestias musculares, en el addutor, que arrastraba. Pelea en cada sesión con los otros tres centrales, Vivian, Aitor Paredes e Íñigo Martínez, que ya ha vuelto a las alineaciones rodeado por las informaciones que le sitúan en la órbita del Barça. Yeray es testigo de la situación que vive su compañero. «No es fácil lo que le ha tocado vivir, pero le veo bien», ha dicho.

Varios fallos en la zaga han penalizado al Athletic en los últimos partidos. «Los centrales estamos muy expuestos y con un pequeño error salimos en todas la fotos. Sabemos que es así. Lo aceptamos», ha reflexionado. Lo asume. «Lo que hay que hacer es seguir mejorando y darlo todo».

El Barcelona es un rival para tallar la altura de este Athletic. «Veo al equipo muy bien. Concentrado. Queremos tener la iniciativa. Con el Barça no va a ser menos. Atacar, apretar... Es nuestro sello de identidad», ha apuntado. Tras un buen inicio de Liga, han llegado los primeros tropiezos. Yeray no cree que haya un bajón. «Contra el Sevilla merecimos ganar. No merecimos perder con el Atlético. Veo al equipo como al principio», ha afirmado.

Y defiende el estilo de juego aplicado por Valverde aunque ese fútbol agresivo implique riesgos defensivos. «Si juegas como el Atlético de Madrid, con muchos futbolistas en tu campo, es más fácil defender, pero no me gustaría jugar así. Prefiero hacerlo como lo hacemos», se ha decantado.

Frente al Barcelona, los centrales del Athletic se toparán con Lewandowski, «uno de los mejores del mundo». Yeray cree que no hay que centrarse en el polaco, porque todos los delanteros del Barça «son muy buenos». Su receta es otra: «Ser un equipo unido y apretar. Hay que salir con la máxima confianza posible». El Camp Nou no suele ser un granero de puntos para el Athletic. «Las estadísticas valen de poco. Hay que apretar arriba, jugar alto, con iniciativa», ha insistido Yeray.