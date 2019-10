Yeray: «El objetivo es quedar entre los seis primeros y por qué no intentar entrar en la Champions» Yeray en el partido de San Mamés ante el Valencia. / El Correo «No me veo lejos de la selección», destaca el central del Athletic, habitual en el último año y medio en las prelistas de La Roja JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Miércoles, 9 octubre 2019, 14:48

La mala racha de resultados del Athletic no enfría el optimismo de Yeray. A punto de llegar al cuarto de los partidos de Liga jugados, el central se ha mostrado ambicioso pese a las dos derrotas consecutivas ante el Valencia y el Celta y la mala imagen mostrada en esos duelos. «El objetivo es quedar entre los seis primeros, entrar en la Liga Europa, y por qué no pelear por entrar en la Champions».

La reflexión de Yeray llega unos pocos días después del peor partido lejos de San Mamés, en Balaídos. El central ha intentado justificar la inoperancia ofensiva en Vigo. «Fuera de casa todo el mundo juega distinto. El Barça tampoco juega igual en San Mamés que en el Camp Nou».

Yeray e Íñigo Martínez forman una de las parejas de centrales más sólidas de la Liga. «Nos compenetramos muy bien, como también me pasa con Unai Núñez. Nos hacen pocas ocasiones y eso nos hace mejores a los centrales, pero es trabajo de todo el equipo. Me encuentro muy cómodo y puedo sacar mi mejor versión que es la antipación«. En esta faceta ha resaltado la labor de Dani García. «Nos aporta y nos ayuda muchísimo».

Los dos centrales titulares tienen claro el reparto de roles. «Yo juego a la anticipación, a leer la jugada. Íñigo Martínez tiene un poco más de temple, de experiencia y sabe colocarse muy bien. Nos compenetramos muy bien para ver cuándo tiene que salir uno y cuándo lo debe hacer otro. Unai Núñez tiene anticipación, velocidad y fuerza. Me entiendo muy bien también con él. Tienes que conocer a la persona con la que juegas«.

Titular en seis de los siete partidos, Yeray vive su mejor momento como central del Athletic. Su excelente rendimiento le permitió entrar en la prelista del seleccionador, Ricardo Moreno, para los duelos ante Noruega y Suecia clasificatorios para la Euro'2020.

Es una situación que ya conoce. «Desde el año pasado he estado en casi todas las prelistas, pero aún no me ha tocado ir. En la última estábamos hasta siete u ocho del Athletic. No me voy a volver loco. Mi trabajo es hacerlo bien y si llega el premio de la selección, mejor«, ha reflexionado.

Yeray siente que su momento puede llegar. «Tengo 24 años. Me queda experiencia que coger, no me veo lejos de la selección. Van centrales jóvenes. Fue Unai Núñez, esta vez ha ido Pau Torres, aunque también veteranos como Sergio Ramos e Íñigo Martínez. Si me llega el momento, intentaré aprovecharlo«.

Yeray ha sido dos veces suplente con España. Fue citado por primera vez en mayo de 2017 y se sentó en el banquillo en un amistoso con Colombia. Un año después volvió a ser citado como parte de una primera lista para la Eurocopa Rusia'18, pero de nuevo se quedó en el banquillo en un amistoso ante Suiza y no viajó al torneo.