«Puede ser que haya jugado con miedo por mi personalidad, debería arriesgar más»

Oier Zarraga quiere hacerse un nombre en el Athletic y recuperar el nivel de juego que le llevó a derribar la puerta del primer equipo el 18 de octubre de 2020. Tras una temporada irregular a las órdenes de Marcelino, donde apenas completó tres partidos y disputó 1.300 minutos, busca hacerse con un hueco en la plantilla de Ernesto Valverde y descarta salir cedido en busca de minutos. «Tengo que soltarme más, ser más atrevido, arriesgar».

El getxotarra confiesa que la idea de fútbol de Txingurri casa más con su estilo de juego que la de su anterior entrenador. «Quizás ciertas ideas que había antes no iban tan relacionadas con mi forma de jugar», ha afirmado este jueves en la Sala de Prensa de Lezama, una vez acabado el entrenamiento. Marcelino empleó a menudo a Zarraga pegado a la banda derecha, pero el jugador del Athletic se siente más cómodo en el medio. «La mayoría de mis años de formación han sido por dentro. Mis características y mi forma de jugar están más relacionadas con el medio del campo», ha explicado.

Pese a ello, el canterano reconoce que debe dar un paso al frente. «Puede ser que haya jugado con miedo por mi personalidad. No me gusta fallar, el error, y debería cambiar eso, arriesgar más. El riesgo a veces te puede llevar a conseguir cosas y a mejorar», ha dicho ante los medios. De hecho, ha incidido en que Valverde les pide que sean «valientes». Zarraga solo piensa en esta temporada como rojiblanco y no se plantea salir de Lezama en busca de minutos. «Mi primera idea nunca ha sido salir de aquí. Desde que he empezado he intentado entrenar por un puesto aquí y buscar un hueco en el once, pero no hay sitio para todos y son el entrenador, el club y la junta los que tienen que tomar decisiones», ha comentado.

Europa como ilusión

«Me gusta más jugar por delante del 6 y detrás del 10, buscando espacios, poder conducir y tirar hacia delante. Va más acorde a cómo soy yo», ha confesado el centrocampista, que ingresó en la factoría rojiblanca en 2009 a la edad de alevín procedente del Romo. Sobre los cambios que ha notado desde la llegada de Valverde, ha indicado que el técnico tiene una idea de «presión alta, intentar robar el balón en campo rival. Creo que va a ser un juego más de ataque, de llegadas y centros, de someter al rival».

Sobre el eterno objetivo de Europa (se cumplen cinco temporadas sin viajar por el continente), Zarraga ha dicho que «nos lo tenemos que tomar como una ilusión. No sirve de nada pensar en cómo vamos a estar en la jornada 38. Tenemos que empezar sacando los máximos puntos posibles y veremos donde podemos estar».