Zietz y Bochini serán homenajeados en San Mamés en mayo La alemana recibirá el One Club Woman en el partido contra el Atlético, mientras que el argentino será reconocido como el One Club Man en el choque ante el Valencia

La exfutbolista alemana Jennifer Zietz y el argentino Ricardo Enrique Bochini recogerán sus galardones One Club Woman y One Club Man a comienzos de mayo, en los partidos que disputará el Athletic en San Mamés frente al Atlético y el Valencia, respectivamente. La Liga no ha fijado todavía las fechas y los horarios de estos encuentros, pero los