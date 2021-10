Zulaika: «Núñez es una bomba y Prados es de los mejores de la categoría»

El entrenador del Real Unión, Aitor Zulaika, no se fía en absoluto del momento boyante por el que atraviesa su equipo, con dos victorias meritorias frente a Deportivo y Calahorra las dos últimas jornadas, y que ahora se cruza contra un Bilbao Athletic que encadena dos derrotas (Celta B y Valladolid Promesas). Un derbi vasco apasionante, el único posible de la Primera RFEF, que se dirime este sábado (17 h.) en las instalaciones de Lezama: «El Bilbao Athletic es un muy buen equipo. Con un entrenador muy bueno, con un juego muy atractivo, que me gusta mucho, con una presión altísima, con una propuesta de juego muy interesante», señala.

Zulaika, un enamorado del fútbol de cantera, de hecho ejerció su labor en la estructura del Sanse en Zubieta antes de regresar al banquillo del Gal, pondera a varios de los cachorros: «Creo que a algunos de sus jugadores se les queda corta la categoría: Núñez es una bomba (ampliado su contrato esta semana por el Athletic hasta 2024), Beñat Prados es de los mejores centrocampistas de la categoría... y así puedo nombrar a muchos jugadores», enumera y matiza que este filial rojiblanco ha demostrado su fiabilidad: «El año pasado estuvo a punto de subir a Segunda en el playoff. Estuvimos viendo ese partido en Extremadura contra el Burgos. Y de aquel equipo creo que faltan tres jugadores», matiza. Zulaika entiende los altibajos de los filiales justificándolo en que «en esas edades un año más de experiencia es mucho. Para mí es un equipo que tiene menos puntos de los que debería, pero que va a ir para arriba seguro», zanja echando un cable al otro lado de la autopista.

El triunfo (2-4) en La Planilla de Calahorra ha insuflado robustez a este de por sí experimentado Real Unión: «Los puntos te ayudan a estar más tranquilo y te dan más confianza, pero el trabajo de la semana es el mismo. Y es que tiene que ser el mismo, con la misma intensidad, trabajando conceptos, poniendo el mismo empeño», destripa Zulaika, que pretende ahuyentar cualquier tipo de euforias: «También nos ayuda la experiencia de los jugadores. Es importante que cuando ganemos no nos vengamos muy arriba, y que cuando perdamos no nos vengamos abajo, en esto también influye cómo el cuerpo técnico prepara la semana», lanza con sensatez. La lesión en un hombro de Carlos Bravo ha empañado la dulce actualidad de la escuadra irundarra, sobre todo por su predicamento en el engranaje del Real Unión: «Es un dato objetivo que en los últimos dos partidos había marcado tres goles, pero todo lo que nos ha dado y nos va a dar Bravo va más allá que los goles. Ha habido semanas en las que yo decía que necesitábamos dos Bravo en el equipo. Deseo que se recupere pronto», desliza el técnico azpeiztiarra sobre una baja sensible de su equipo este sábado en Lezama.